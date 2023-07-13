Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de son sezonun şampiyonu olan Okan Buruk yeönetimindeki Galatasaray, transferlerin yanı sıra hazırlık maçlarıyla da yeni sezona zinde başlamak istiyor. Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, Macaristan temsilcisi Kisvarda ile yaptığı hazırlık maçında 2-0'lık skor ile galibiyeti elde etmişti. Peki, Austra Wien Galatasaray maçı ne zaman? G.Saray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabakanın GS TV'de canlı yayınlanması bekleniyor.