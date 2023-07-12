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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Sacha Boey'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımda Boey'in ardından yedek duruma düşen Leo Dubois ise planını yaptı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:51
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Geçtiğimiz sezon formasını Sacha Boey'e kaptıran Leo Dubois'nın geleceği netleşiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Sol bekin de alternatifi olan Fransız oyuncu, Angelino transferiyle o bölgede 3. isim oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Sağ bekte de düşünülen ve orada ikinci tercih olmak istemeyen 28 yaşındaki yıldız, Boey satılırsa kalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Aksi takdirde ise gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol ve 3 asiste imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

28 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dubois'nın kaderi Sacha Boey'a bağlı!

Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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