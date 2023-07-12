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Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kamp ile sürdüren son şampiyon Galatasaray, kamptaki ikinci maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - AUSTRIA WIEN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabakanın GS TV'de canlı yayınlanması bekleniyor.

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