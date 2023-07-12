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Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino transferini resmen açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:23 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:46
Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Cimbom yaz transfer döneminde şuana kadar sadece Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen sarı kırmızılılar transferde atağa kalktı.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Forvet ve sol kanat transferine öncelik veren sarı kırmızılılarda görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Icardi ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın Arjantinli oyuncuyu kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetimin son bombası Angelino olmuştu.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Uzun zamandır Angelino transferini noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sonuca ulaştı.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, Angelino'nun kiralık transferi konusunda Leipzig ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır. ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR!

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren 26 yaşındaki kanat oyuncusu 35 maçta görev aldı.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Angelino, 1 gol kaydederken 12 kez de asist katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre Angelino'nun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!
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