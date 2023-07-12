Galatasaray Angelino transferini resmen açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom yaz transfer döneminde şuana kadar sadece Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen sarı kırmızılılar transferde atağa kalktı.
Icardi ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın Arjantinli oyuncuyu kısa sürede açıklaması bekleniyor.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetimin son bombası Angelino olmuştu.
Uzun zamandır Angelino transferini noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sonuca ulaştı.
Galatasaray, Angelino'nun kiralık transferi konusunda Leipzig ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır. ifadeleri yer aldı.
ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR!
Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren 26 yaşındaki kanat oyuncusu 35 maçta görev aldı.
Angelino, 1 gol kaydederken 12 kez de asist katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre Angelino'nun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
🎥 Transfer görüşmelerine başladığımız Angeliño'dan, Büyük Galatasaray Taraftarına mesaj var! pic.twitter.com/Oh3PQJxekI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2023