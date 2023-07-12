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Devler Ligi'nden 25 milyon euro

Sarı-kırmızılılar gruplara kalması halinde kasayı dolduracak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Devler Ligi'nden 25 milyon euro

UEFA 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıkladı. Gruplara kalmak için üç ön eleme oynayacak sarı-kırmızılılar, başarması halinde önemli bir geliri kasasına koyacak. 15,64 milyon euro'luk ayak bastı parası direkt olarak gelecek. Şu an 7 milyon 959 bin euro olan kat sayı geliri, Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın elenmesi halinde 2.27 milyon euro daha artacak.

Türkiye'denkatılan takımlar arasında paylaşılan market geliri de bu yıl 1.5 milyon euro oldu. Sarı-kırmızılılar katılırsa bu gelirin tek başına sahibi olacak. Böylece G.Saray gruplara kalmayı başarırsa en az 25 milyon euro'luk kazanca ulaşacak. Grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin euro verilecek. Gruptan çıkılması halinde ise 9.6 milyon euro gelecek.

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