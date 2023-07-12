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Angelino G.Saray'da

26 yaşındaki sol bek Leipzig’den 2 milyon euro bedelle kiralandı. Angelino’nun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Angelino G.Saray'da

Şova başlayan G.Saray bombaları birer birer patlatıyor. Mauro İcardi'yi duyurmaya hazırlanan ve Leandro Paredes'ten yanıt bekleyen sarı-kırmızılılar, Angelino transferinde de mutlu sona ulaştı. Sol bek adayları arasında ilk hedef olan 26 yaşındaki oyuncu için Leipzig'le yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Alman temsilcisi, İspanyol savunmacının G.Saray'a transferine dün akşam saatlerinde onay verdiğini bildirdi.

KAMPA KATILACAK

Angelino için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek Aslan, satın alma opsiyonuna sahip olacak. 26 yaşındaki yıldızın 6 milyon euro'luk opsiyonu, 15 maç forma giyerse devreye girecek. Böylece sadece G.Saray'da oynamak istediğini kulübüne ileten Angelino da hayallerine kavuşmuş oldu. Erden Timur'un, "Avrupa'nın en önemli sol beklerinden biri" dediği yıldız kısa sürede Avusturya kampına katılacak.

MATA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Angelino transferinde sürpriz bir isim önemli rol oynadı. G.Saray'dan ayrılan 35 yaşındaki Mata, vatandaşını sarı-kırmızılı ekibe gelmesi için ikna etti.

Angelino, geçen yıl Hoffenheim'da kiralıktı. Alman ekibinde 35 maçta 12 asist yapmayı başardı.

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