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TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaptığı dev teklifi açıkladı. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 13:12
TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Kisvarda ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Sarı-kırmızılılar, rakibini Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Üçüncü hazırlık maçında 14 Temmuz Cuma günü Austria Wien ile karşılaşacak Cimbom'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Şu ana kadar durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, transferde atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Aslan'ın Icardi transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Sol bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino ile her konuda anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Yönetimin Alman ekibiyle anlaşması sonrası 26 yaşındaki futbolcunun transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Icardi ve Angelino transferleri için geri sayıma geçen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

GALATASARAY'DAN DAVINSON SANCHEZ'E TEKLİF

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Tottenham forması giyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için teklif yaptığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

9 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Romano, sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki stoper için İngiliz ekibine 9 milyon Euro önerdiğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

2-3 KULÜP DAHA İSTİYOR

İtalyan gazeteci ayrıca Davinson Sanchez ile Galatasaray'ın yanı sıra 2-3 kulübün daha ilgilendiğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Tottenham'ın da talipleri olan Kolombiyalı savunma oyuncusunun ayrılığına izin vereceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Davinson Sanchez geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 24 maça çıktı.

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