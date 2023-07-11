TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif

Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Kisvarda ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Üçüncü hazırlık maçında 14 Temmuz Cuma günü Austria Wien ile karşılaşacak Cimbom'da gözler transfere çevrildi.
Şu ana kadar durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor.
Aslan'ın Icardi transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Sol bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino ile her konuda anlaştı.
Yönetimin Alman ekibiyle anlaşması sonrası 26 yaşındaki futbolcunun transferinin resmen açıklanması bekleniyor.
Icardi ve Angelino transferleri için geri sayıma geçen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
GALATASARAY'DAN DAVINSON SANCHEZ'E TEKLİF
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Tottenham forması giyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için teklif yaptığını duyurdu.
9 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Romano, sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki stoper için İngiliz ekibine 9 milyon Euro önerdiğini belirtti.
2-3 KULÜP DAHA İSTİYOR
İtalyan gazeteci ayrıca Davinson Sanchez ile Galatasaray'ın yanı sıra 2-3 kulübün daha ilgilendiğini söyledi.
Tottenham'ın da talipleri olan Kolombiyalı savunma oyuncusunun ayrılığına izin vereceği öğrenildi.
Davinson Sanchez geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 24 maça çıktı.
Kolombiyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Sanchez'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.87 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.