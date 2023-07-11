Maaşı katlıyor

Cimbom'da transferin gözde isimlerinden olan Sacha Boey'e henüz beklenen teklif gelmedi. Arsenal'de forma giymek isteyen Fransız oyuncu için İngilizler Aslan'ın isteklerini karşılamadı. Takımda kalma ihtimali beliren 22 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalanması düşünülüyor. Yıllık 480 bin euro kazanan Boey'in, sağ bekte rekabete girdiği Dubois ile benzer maaşı almak istediği öğrenildi. 1.8 milyon euro talep eden genç yıldıza Aslan ise 1.2 milyon euro önermeyi düşünüyor. Belirli bir maaş skalası bulunan sarı-kırmızılılar, orta noktada buluşmaya hazır. 22 yaşındaki oyuncu böylece kazancını katlamış olacak.

2021'de 1 milyon euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, 480 bin euro kazanıyor. Boey, rekabete girdiği Dubois ile benzer maaşı istiyor.