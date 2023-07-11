Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, uzun süredir Lazio tarafından isteniyor. Sarı-kırmızılılar ile İtalyan ekibinin pazarlıkları devam ediyor. İtalyan basını, iki takım arasındaki görüşmelerle ilgili son gelişmeleri duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 18:15
ARDA AKDENİZ
Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Son şampiyon Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Takımdaki birçok isme Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler yağıyor.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Özellikle Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira transferin gözde isimleri haline geldi.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Orta sahanın belkemiği olan Torreira, Lazio'nun bir numaralı hedefi durumunda.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı oyuncuyu özellikle istiyor.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Ancak İtalyan basınının iddialarına göre; Galatasaray ile Lazio arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş durumda.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Calciomercato.it'in aktardığına göre Roma ekibi, yüksek ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecek olan Sergej Milinkovic-Savic'in yerine Torreira'yı düşünüyor.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Ancak sarı-kırmızılıların, bonuslar dahil olmak üzere 13 milyon Euro'ya yakın bir meblağ istediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Bu sebeple Lazio'nun, transfer görüşmelerini durdurduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Ancak görüşmeler beklemede olmasına rağmen Torreira'nın, Sarri'nin listesinin başında yer almaya devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Lucas Torreira, Cimbom'a geçtiğimiz sezon Arsenal'dan transfer edildi.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Başarılı futbolcu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

27 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Çalışkan ve mücadeleci yapısıyla taraftarların da sevgilisi haline geldi.

Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Galatasaray'daki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Torreira, 33 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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