Galatasaray'dan Torreira kararı! Gelen teklife yanıt verildi

Son şampiyon Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Son şampiyon Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Takımdaki birçok isme Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler yağıyor.
Özellikle Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira transferin gözde isimleri haline geldi.
Orta sahanın belkemiği olan Torreira, Lazio'nun bir numaralı hedefi durumunda.
İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı oyuncuyu özellikle istiyor.
Ancak İtalyan basınının iddialarına göre; Galatasaray ile Lazio arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş durumda.
Calciomercato.it'in aktardığına göre Roma ekibi, yüksek ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecek olan Sergej Milinkovic-Savic'in yerine Torreira'yı düşünüyor.
Ancak sarı-kırmızılıların, bonuslar dahil olmak üzere 13 milyon Euro'ya yakın bir meblağ istediği ifade edildi.
Bu sebeple Lazio'nun, transfer görüşmelerini durdurduğu aktarıldı.
Ancak görüşmeler beklemede olmasına rağmen Torreira'nın, Sarri'nin listesinin başında yer almaya devam ettiği belirtildi.
Lucas Torreira, Cimbom'a geçtiğimiz sezon Arsenal'dan transfer edildi.
Başarılı futbolcu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
27 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Çalışkan ve mücadeleci yapısıyla taraftarların da sevgilisi haline geldi.
Galatasaray'daki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Torreira, 33 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.