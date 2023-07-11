GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi yıldızları renklerine bağlayarak gündem olmuştu.
Ara transfer döneminde de hız kesmeyen Cimbom, yine dünya çapında gündem olan bir transfere imza atmıştı.
Galatasaray, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.
Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
4.5 sezonluk sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
24 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip daha çıktı.
AL-HILAL ZANIOLO'DA ISRARCI
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un Nicolo Zaniolo ısrarı sürüyor.
YILLIK 30 MİLYON EURO
Suudi Arabistan ekibi, listenin başındaki İtalyan yıldız için yıllık 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Zaniolo'nun kısa süre içerisinde bu ilgiye dönüş yapmasını bekliyor.
Al-Hilal, 24 yaşındaki oyuncu kabul ederse G.Saray'ın talep ettiği 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 10 lig maçına çıktı.
İtalyan yıldız, 5 gol atarak kazanılan şampiyonluğa katkıda bulundu.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.