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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız oyunculara teklif gelmeye devam ediyor. Başta Victor Nelsson ve Sacha Boey olmak üzere birçok isim için teklif alan sarı-kırmızılılarda son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldıza dudak uçuklatan bir teklif yapıldı. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 09:23
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi yıldızları renklerine bağlayarak gündem olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Ara transfer döneminde de hız kesmeyen Cimbom, yine dünya çapında gündem olan bir transfere imza atmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Galatasaray, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

4.5 sezonluk sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

YILLIK 30 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibi, listenin başındaki İtalyan yıldız için yıllık 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Zaniolo'nun kısa süre içerisinde bu ilgiye dönüş yapmasını bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Al-Hilal, 24 yaşındaki oyuncu kabul ederse G.Saray'ın talep ettiği 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 10 lig maçına çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

İtalyan yıldız, 5 gol atarak kazanılan şampiyonluğa katkıda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'ya inanılmaz teklif!

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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