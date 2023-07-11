Haberler Galatasaray Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldız için Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmelere sona yaklaşılırken, tecrübeli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara, Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihini duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 11:07
Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı takviyelerle yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda en çok konuşulan isimlerin başında Mauro Icardi geliyordu.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Cimbom, geçtiğimiz sezon başında PSG forması giyen Arjantinli yıldızı 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray, oyuncunun 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunun karşılandığını açıkladı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Sarı-kırmızılı takıma transferiyle büyük yankı uyandıran yıldız futbolcu, gösterdiği performansla sezona damga vurdu.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Taraftarın sevgilisi olan Icardi, attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

30 yaşındaki santrfor, çıktığı 24 lig maçında 22 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek 29 gole direkt katkıda bulundu.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray yönetimi, sezonun sona ermesiyle birlikte Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalara başladı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Bir süredir PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Icardi transferinde mutlu sona yakın.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan Galatasaray, Fransız ekibiyle bonservis konusunda da anlaşmak üzere.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi transferi için PSG'ye 10 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Aslan'ın ise deneyimli forvetle 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray'da Arjantinli yıldızı transferi için geri sayım başlarken, Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, yıldız golcünün İstanbul'a geliş tarihini duyurdu.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'DA

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor o da yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray kasasını dolduracak! Devler Ligi'nde yüzler gülecek
Zaniolo'ya inanılmaz teklif!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
2023 KPSS sınav yerleri belli oldu mu?
2022 YKS ne zaman açıklandı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay'a Paixao müjdesi! Altay'a Paixao müjdesi! 11:45
G.Saray kasasını dolduracak! Devler Ligi'nde yüzler gülecek G.Saray kasasını dolduracak! Devler Ligi'nde yüzler gülecek 11:37
G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! İşte geliş tarihi G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! İşte geliş tarihi 11:06
Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? 11:01
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! 11:01
Sampdoria Borini'yi kadrosuna kattı! Sampdoria Borini'yi kadrosuna kattı! 10:50
Daha Eski
F.Bahçe'ye Kamerunlu golcü! F.Bahçe'ye Kamerunlu golcü! 10:39
Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler... Barcelona'dan şaşırtan açıklama! Arda Güler... 10:31
B. Münihli yıldız G.Saray'a! Erden Timur... B. Münihli yıldız G.Saray'a! Erden Timur... 10:13
Zalgris Vilnius - Struga maçı saat kaçta? Zalgris Vilnius - Struga maçı saat kaçta? 09:47
F.Bahçe'de flaş Becao kararı! Transferi... F.Bahçe'de flaş Becao kararı! Transferi... 09:31
Zaniolo'ya inanılmaz teklif! Zaniolo'ya inanılmaz teklif! 09:23