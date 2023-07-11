Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'DA

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor o da yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullandı.