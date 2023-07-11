Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı takviyelerle yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.
Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı takviyelerle yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.
Birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda en çok konuşulan isimlerin başında Mauro Icardi geliyordu.
Cimbom, geçtiğimiz sezon başında PSG forması giyen Arjantinli yıldızı 1 yıllığına kiraladı.
Galatasaray, oyuncunun 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunun karşılandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takıma transferiyle büyük yankı uyandıran yıldız futbolcu, gösterdiği performansla sezona damga vurdu.
Taraftarın sevgilisi olan Icardi, attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.
30 yaşındaki santrfor, çıktığı 24 lig maçında 22 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek 29 gole direkt katkıda bulundu.
Galatasaray yönetimi, sezonun sona ermesiyle birlikte Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalara başladı.
Bir süredir PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Icardi transferinde mutlu sona yakın.
Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan Galatasaray, Fransız ekibiyle bonservis konusunda da anlaşmak üzere.
Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi transferi için PSG'ye 10 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.
Aslan'ın ise deneyimli forvetle 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Galatasaray'da Arjantinli yıldızı transferi için geri sayım başlarken, Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, yıldız golcünün İstanbul'a geliş tarihini duyurdu.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'DA
Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor o da yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullandı.
Icardi'nin bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.