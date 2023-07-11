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Galatasaray Leandro Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılarda son olarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in formasını terleten Arjantinli yıldız Paredes ile ilgili kritik gelişme yaşandı. Cimbom oyuncunun transferi için futbolcunun kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 19:45 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 19:46
Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde antrenmanlara yoğun şekilde devam ediyor.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Diğer yandan Cimbom, kadrosuna önemli isimleri katmak için transfer harekatını sürdürüyor.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Orta sahaya taviye yapmak isteyen kurmaylar uzun zamandır PSG'nin yıldız ismi Leandro Paredes'i kadrosuna katmayı düşünüyordu.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Yönetim, Arjantinli oyuncu için Fransız devine teklifini iletti.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in L'equipe'den derlediği habere göre Galatasaray, PSG ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Sarı-kırmızılılar, Paredes için PSG'ye 6 milyon euroluk teklif yaptı.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Haberde Fransız kulübünün, yapılan teklife olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Ancak transferin tamamlanması için Paredes'in yanıtı bekleniyor.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Paredes ile Roma'nın da ilgilendiği biliniyordu.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Ancak İtalyan devi, PSG ile anlaşmaya varamadı.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Ayrıca Galatasaray, PSG'den geçen sezon kiraladığı Mauro Icardi'nin transferini de tamamlamak üzere.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Sarı-kırmızılı ekip Icardi'nin bonservisi için Fransız ekibi ile 10 milyon euroya anlaşmıştı.

Galatasaray Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Cimbom, Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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