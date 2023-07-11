Galatasaray Leandro Paredes transferinde PSG ile anlaştı!

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde antrenmanlara yoğun şekilde devam ediyor.
Diğer yandan Cimbom, kadrosuna önemli isimleri katmak için transfer harekatını sürdürüyor.
Orta sahaya taviye yapmak isteyen kurmaylar uzun zamandır PSG'nin yıldız ismi Leandro Paredes'i kadrosuna katmayı düşünüyordu.
Yönetim, Arjantinli oyuncu için Fransız devine teklifini iletti.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in L'equipe'den derlediği habere göre Galatasaray, PSG ile anlaşmaya vardı.
Haberde Fransız kulübünün, yapılan teklife olumlu yanıt verdiği ifade edildi.
Ancak transferin tamamlanması için Paredes'in yanıtı bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti.
Ancak İtalyan devi, PSG ile anlaşmaya varamadı.
Ayrıca Galatasaray, PSG'den geçen sezon kiraladığı Mauro Icardi'nin transferini de tamamlamak üzere.
Sarı-kırmızılı ekip Icardi'nin bonservisi için Fransız ekibi ile 10 milyon euroya anlaşmıştı.
Cimbom, Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.