Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, yeni sol bekini buldu. Uzun zamandır Angelino transferini noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sonuca ulaştı.
Cimbom, İspanyol sol beki Red Bull Leipzig'den satın alma opsiyonu ile kiralayacak.
Alman ekibi oyuncusu için 15 milyon euro istiyordu.
Galatasaray, Red Bull Leipzig'e 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödeyecek.
Angelino, sözleşmedeki maç sayısına ulaştığı takdirde satın alma opsiyonu devreye girecek.
26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 6 milyon euro.