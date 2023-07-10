Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidiyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2023/24 sezonuna daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun bir çaba harcadıklarını aktaran Timur, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları çok yüksekti. Paris Saint Germain yine Suudi Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de belli bir aşamayla gelindi ama henüz 'bitti' diyemeyiz. Belli noktalara doğru gidiyor. Bayadır uğraşıyoruz. Çünkü çok büyük rakamlar var. 30 milyon avro bonservis, 32 milyon avro maaş teklifi... Bütçemizin ne kadar üstüne çıksak da bu işin bir sınırı var. UEFA Finansal Fair-Play kuralları var. Birçok şey var." diye konuştu.
Suudi Arabistan takımlarının devreye girmesiyle transfer piyasasında önemli bir değişim yaşandığını belirten Timur, transferde bütçelerine göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Hem herkesin mutlu olacağı, takımızı üst düzeye çıkartacak oyuncular transfer edip hem de UEFA Finansal Fair-Play sorunu yaşamamamız gerekiyor. O sorunu yaşarsan Avrupa'da oynayamıyorsun, transfer yasağı geliyor. Bu tip şeyler olduğu zaman iyi oyuncuların sende olmasının bir anlamı kalmıyor. O yüzden Icardi'de de belli aşama kaydettik. İnşallah bizim limit rakamlarımıza gelirse sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.
"TÜM AMACIMIZ KAMPA OYUNCULAR GETİRMEK"
Erden Timur, takımda ihtiyaç duyulan futbolcuları bir an önce kadroya dahil etmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İnşallah kamp sürecinin içine gelecek transfer olacak. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş. Çünkü oyuncular Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. O yüzden kimse hiçbir şeye 'evet' demiyor. Büyük kulüpler de üst düzey oyuncuları beklediği için kimse boşta kalmamak adına bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyor. Biz Juventus ile geçen sezon bir oyuncu için karşı karşıya geldik. Mertens, Galatasaray'a geldi. Sebebi de Napoli'de oynayıp, Juventus'a gitmeyeceği içindi. Şu an böyle şeyler çok oluyor. O yüzden anlaşmak üzere olduğunuz oyuncuya bir gün önce büyük bir takım talip olduğunda, onun kampa gelmesini zorlaştırıyor. En önemlisi de oyuncuları bizim limitlere indirmek zorundayız."
Sosyal medyada oluşturulan algının da transfer piyasasını etkilediğini aktaran Timur, "Tüm amacımız kampa oyuncular getirmek. Kimse bu konuda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle bu iş oluyor. Sonunda hepimiz bunu göreceğiz." dedi.
"ANGELINO İLE BİR NOKTAYA GELDİK"
Erden Timur, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinde ilerleme sağladıklarını aktararak, "Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino, İspanya Milli Takımı'nda oynayan, pozisyonunun Avrupa'daki önemli oyuncularından biri. Zaten sorun orada. Öyle oyunculara gidince, çok mücadele etmek gerekiyor. Kulübüyle neticelendirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.
"PAREDES ALTERNATİFLERE BAKIYOR"
Timur, transfer gündemlerinde yer alan Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ile ilgili olarak, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre karar verecek. Paredes zaten kariyerini ispat etmiş değerli bir oyuncu. Geçen sene olduğu gibi birçok pozisyonda, duyduğunuz ve duymadığınız farklı alternatiflerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.
"OYUNCULARIMIZA SOMUT TEKLİFLER VAR"
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kadrolarını büyük oranda korumak istediklerini anlatarak, "Oyuncularımıza somut teklifler var. Nelsson, Zaniolo, Sacha Boey, Cicaldau, Morutan, Kerem, Yunus, Barış, Taylan, Emre, Emin Bayram ve Berkan'a teklif var. Çok şükür iyi bir kadromuz var. Yerli futbolcularımıza, Avrupa'daki güzel liglerden de teklifler var. Kim giderse gayet güzel alternatifleri var." dedi.
Galatasaray'da teklif gelen bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken, Taylan Antalyalı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TAYLAN ANTALYALI YOLCU
Avusturya kafilesinde yer almayan Taylan'ın yeni durağı belli oluyor.
SAMSUNSPOR İLE GÖRÜŞÜYOR
28 yaşındaki orta saha Samsunspor'la görüşmelere başladı.
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Düzenli şans bulacağı kulübe gitmek isteyen Taylan gitmeye sıcak bakıyor.
Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü'nde 33 maça çıktı.
28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Taylan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro.