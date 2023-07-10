Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidiyor

"İnşallah kamp sürecinin içine gelecek transfer olacak. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş. Çünkü oyuncular Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. O yüzden kimse hiçbir şeye 'evet' demiyor. Büyük kulüpler de üst düzey oyuncuları beklediği için kimse boşta kalmamak adına bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyor. Biz Juventus ile geçen sezon bir oyuncu için karşı karşıya geldik. Mertens, Galatasaray'a geldi. Sebebi de Napoli'de oynayıp, Juventus'a gitmeyeceği içindi. Şu an böyle şeyler çok oluyor. O yüzden anlaşmak üzere olduğunuz oyuncuya bir gün önce büyük bir takım talip olduğunda, onun kampa gelmesini zorlaştırıyor. En önemlisi de oyuncuları bizim limitlere indirmek zorundayız."