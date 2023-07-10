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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Icardi ve Rashica..."

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Okan Buruk, Icardi ve Rashica'nın transferleri hakkında konuştu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 23:40
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Icardi ve Rashica..."

Sezon öncesi Avusturya kampında Kisvarda FC ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi transferinde her şeyin olumlu ilerlediğini söyledi.

Sarı-kırmızılıların 2-0 kazandığı maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferine dair açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelerin olumlu gittiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz bekliyoruz. Icardi transferinde her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, İcardi istiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle olur. Oyuncu kalitesi anlamında ve psikolojik anlamda bize destek olacak. Erden Bey görüşüyor. Bittikten sonra ben de görüşeceğim. En kısa zamanda gelmesini isterim. En önemli parça İcardi. Milot Rashica'yı yine kadromuzda görmek isteriz."

FORVET HATTINDA SIKINTIMIZ VAR

Geçen sezon ligde şampiyon olan kadroyu korumaya çalıştıklarını belirten teknik direktörü Okan Buruk, "Forvet hattında sıkıntımız var. Orta sahada oyuncu sayısı anlamında eksiklik var. Barış'ın bugün gol atması ayrıca sevindirdi. Pozisyonunda iyi oynadı. Diğer bölgelere de alternatifler arıyoruz. Lucas Torreira'nın sakatlığı vardı. Sergio Oliveira'nın maçtan önce kasığında ağrısı vardı. Riske etmek istemedim. Sahada da bu anlamda eksiklik oldu." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ BİTTİ

Kisvarda FC ile oynanan karşılaşmada yorgunluğun olduğunu aktaran Buruk, "Hazırlık kampındayız. Dün çift idman yaptık. İyi de antrenman yaptık. Bu dönemi yüklenerek geçirmek durumundayız. Antrenmanlar ve maçlar devam edecek. Şampiyonlar ligi ön elemesinde 25 Temmuz'da oynayacağımız ilk maça kadar hazırlanmak istiyoruz. Geçen senenin şampiyonluk sevinci bitti. Hazırlık maçlarıyla işimize doğru şekilde odaklanıyoruz. Burada oyuncuların konsantrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Fiziksel açıdan da onları yukarı doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Çok fazla da oyuncu değişikliği yapıyoruz. Maç içinde pozisyonlar değişiyor. Bu bazen takımı olumsuz da etkileyebiliyor. Biraz daha üretken olmamız gerekiyor. Genel olarak istediğimiz oyunu oynadık. Ana felsefemiz geçen seneki oyunun üstüne koymak. Kadromuz tamamlanınca daha iyi oyunlar ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

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