En iyi takımı kuracağız

Galatasaray başkan vekili Erden Timur, Avusturya kampında önemli açıklamalar yaptı. Transferle ilgili bilgi paylaşan Timur, geçen seneden daha iyi bir takım kuracaklarını söyledi. Avrupa şampiyonu olmak istediklerini vurgulayan Timur, "A grubu oyuncuları hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara da talip oluyorlar. Geçen seneden daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Geçen seneki kadar çok transfer olmayacak çünkü bir omurgamız var. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Taraftarın gönlü rahat olsun" ifadelerini kullandı.

MESAFE KAT ETTİK

Gündemdeki Angelino transferiyle ilgili konuşan Erden Timur, belli bir aşamaya geldiklerini dile getirdi. Timur, "Angelino ile belli bir noktaya geldik. Bu transferi 10 milyon euro'nun altında bir rakama bitirmek istiyoruz. Kulübüyle görüşüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten Avrupa'nın şu anda en iyi sol beklerinden biri olarak dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

2. FORVET ALACAĞIZ

Bizim ikinci forvet almamız lazım. İcardi ile ikili de oynayabilmesi gerekiyor. Farklı tipte santrforumuz da olmalı.

PAREDES'İ BEKLİYORUZ

Paredes ve kulübü alternatiflerle de görüşüyor, ona göre karar verecek. Biz de bekliyoruz. Çok değerli bir oyuncu.

SZYMANSKİ'Yİ İSTEDİK

Szymanski ile görüştük. Belli bir maaş skalası var. Bonservis ödenebilir. Maaşta belli rakamın üzerine çıkamıyoruz.

RASHİCA DA BİTECEK

Rashica Galatasaray'da oynamak istiyor. Kulübünün bonservis isteği yüksek. Düşürmeye çalışıyoruz.

HERKESE TEKLİF VAR

Nelsson, Zaniolo, Cicaldau, Morutan, Kerem, Barış ve Emin dahil herkese teklif var. Hepsinin alternatifi hazır.

TALİSCA BİRAZ ZOR

Talisca yüksek maaş alan bir oyuncu. O maaşları karşılamamız mümkün değil. Maaşı düşük olacaksa tabii ki isteriz ama çok yüksek.

ARABİSTAN İŞİ BOZDU

Kampa gelecek transfer inşallah olacak. Suudi Arabistan faktörü olmasaydı, müthiş bir hazırlığımız vardı ama yine en iyisini yapacağız.