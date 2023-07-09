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TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Son dakika haberi: Galatasaray uzun süredir görüşme gerçekleştirdiği Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar Arjantinli oyuncusunu yeniden kadrosuna kattı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 19:06 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 19:36
TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Galatasaray'da transferde flaş bir gelişme yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Gomis ve Mohamed'in takımdan ayrılmasıyla birlikte sarı kırmızılılar transferde önceliği forvet hattına verdi.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim Icardi...

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılarda Icardi'ye yeniden formayı giydirmek için yoğun mesai harcanıyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız için PSG kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Suudi Arabistan takımlarının yakından ilgi gösterdiği Icardi için flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Arjantinli yıldız oyuncu Suudi Arabistan takımlarının teklifini reddettiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Transfer hakkında konuşan Icardi'nin menajeri Pino, Galatasaray ile anlaşmaya yakınız.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Kulüpler arasında da bonservis konusunda son detaylar görüşülüyor." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞECEK

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkısı olan Icardi'yi yeniden kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Yıldız golcü kampa katılma durumunu Okan Buruk ile görüşecek.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli golcü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Yıldız oyuncu, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan 10 milyon euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Ayrıca Cimbom, Icardi için PSG'ye bonusların bulunduğu 12 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacak.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Taraftarın sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki yıldız 23 gol 8 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Icardi'nin Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Arjantinli süper yıldızın 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

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