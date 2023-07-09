TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da!

Galatasaray'da transferde flaş bir gelişme yapıyor.
Gomis ve Mohamed'in takımdan ayrılmasıyla birlikte sarı kırmızılılar transferde önceliği forvet hattına verdi.
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim Icardi...
Galatasaray'da transferde flaş bir gelişme yapıyor.
Gomis ve Mohamed'in takımdan ayrılmasıyla birlikte sarı kırmızılılar transferde önceliği forvet hattına verdi.
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim Icardi...
Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılarda Icardi'ye yeniden formayı giydirmek için yoğun mesai harcanıyor.
Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız için PSG kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Suudi Arabistan takımlarının yakından ilgi gösterdiği Icardi için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Arjantinli yıldız oyuncu Suudi Arabistan takımlarının teklifini reddettiği ortaya çıktı.
Transfer hakkında konuşan Icardi'nin menajeri Pino, Galatasaray ile anlaşmaya yakınız.
Kulüpler arasında da bonservis konusunda son detaylar görüşülüyor." ifadelerini kullanmıştı.
OKAN BURUK İLE GÖRÜŞECEK
Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkısı olan Icardi'yi yeniden kadrosuna kattı.
Yıldız golcü kampa katılma durumunu Okan Buruk ile görüşecek.
Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli golcü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Yıldız oyuncu, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan 10 milyon euro kazanacak.
Ayrıca Cimbom, Icardi için PSG'ye bonusların bulunduğu 12 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacak.
Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 maçta görev aldı.
Taraftarın sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki yıldız 23 gol 8 asistlik performans sergiledi.
Icardi'nin Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Arjantinli süper yıldızın 19 milyon euro olarak gösteriliyor.