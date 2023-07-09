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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Son dakika haberi: Icardi transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar yıldız oyuncu için harekete geçti. Cimbom İspanyol orta saha oyuncusu için görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 22:06
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Sarı kırmızılı kurmaylar uzun uğraşlar sonucu Icardi transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli golcü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Yıldız oyuncu, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan 10 milyon euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Ayrıca Cimbom, Icardi için PSG'ye bonusların bulunduğu 12 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Yıldız golcü kampa katılma durumunu Okan Buruk ile görüşecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Okan Buruk 3 kulvarda mücadele edecek olmasıyla birlikte yönetimden rotasyonlu bir kadro talebinde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Icardi transferinin ardından sarı kırmızılılar taraftarı heyecanlandıracak bir hamleye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray yönetimi, dünya yıldızına kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Juan Mata ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar orta sahaya tecrübeli bir yıldız almanın peşinde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

İngiliz basını Galatasaray'ın Thiago Alcantara için harekete geçtiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Galatasaray yönetimi, Thiago ve Liverpool kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Ayrıca Thiago Alcantara'nın İngiliz devinden ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

İspanya Milli Takım formasıyla 44 maça çıkan Thiago Alcantara, 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

THIAGO ALCANTARA KİMDİR?

Liverpool takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Thiago Alcantara, 11 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

174 cm boyunda ve 70 kilo olan Thiago Alcantara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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