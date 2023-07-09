TRANSFER HABERİ - Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte hedefteki dünya yıldızı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yeni hedefi Avrupa kupaları...
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yeni hedefi Avrupa kupaları...
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı kırmızılılar transferde harekete geçti.
Sarı kırmızılı kurmaylar uzun uğraşlar sonucu Icardi transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli golcü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Yıldız oyuncu, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan 10 milyon euro kazanacak.
Yıldız golcü kampa katılma durumunu Okan Buruk ile görüşecek.
Okan Buruk 3 kulvarda mücadele edecek olmasıyla birlikte yönetimden rotasyonlu bir kadro talebinde bulundu.
Icardi transferinin ardından sarı kırmızılılar taraftarı heyecanlandıracak bir hamleye hazırlanıyor.
Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray yönetimi, dünya yıldızına kancayı taktı.
Juan Mata ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar orta sahaya tecrübeli bir yıldız almanın peşinde.
İngiliz basını Galatasaray'ın Thiago Alcantara için harekete geçtiğini duyurdu.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Galatasaray yönetimi, Thiago ve Liverpool kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.
Ayrıca Thiago Alcantara'nın İngiliz devinden ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Thiago, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 28 maçta görev aldı.
Thiago Alcantara kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool formalarını giydi.
İspanya Milli Takım formasıyla 44 maça çıkan Thiago Alcantara, 2 gol kaydetti.
THIAGO ALCANTARA KİMDİR?
Liverpool takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Thiago Alcantara, 11 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.
174 cm boyunda ve 70 kilo olan Thiago Alcantara, Sağ ayağını kullanmaktadır.