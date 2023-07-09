GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yönetim, transferleri Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir bonservisini almak için uğraştığı Mauro Icardi'den vazgeçmiyor.
Cimbom, 30 yaşındaki Arjantinli süper yıldıza yeniden formayı giydirmek için imkanlarını seferber etti.
Icardi'nin bonservisinin alınması için PSG ile görüşmeler devam ediyor.
Gelişmeler de sarı kırmızılı taraftarı coşturacak türden.
Çünkü Icardi gelen teklifleri reddediyor.
Daha önce Al Shabab'tan senelik 20 milyon euro teklif alan ve kabul etmedi.
Son olarak Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal'i de geri çevirdi.
Ardından L'Equipe'ten müjde geldi.
Fransız gazetesi, Aslan'ın 30 yaşındaki yıldız için PSG'yle 10 milyon euro'ya anlaşacağını duyurdu.
Habere göre; Icardi'ye senelik 7.5 milyon euro + bonuslar verilecek.
Mauro Icardi, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynadı.
Spor Toto Süper Lig'de 22 gol ve 7 asistle şampiyonluğa büyük katkı sağladı.