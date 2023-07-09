Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli golcü, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederken, Fransız basını da yeni bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Yönetim, transferleri Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir bonservisini almak için uğraştığı Mauro Icardi'den vazgeçmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Cimbom, 30 yaşındaki Arjantinli süper yıldıza yeniden formayı giydirmek için imkanlarını seferber etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Icardi'nin bonservisinin alınması için PSG ile görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Gelişmeler de sarı kırmızılı taraftarı coşturacak türden.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Çünkü Icardi gelen teklifleri reddediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Daha önce Al Shabab'tan senelik 20 milyon euro teklif alan ve kabul etmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Son olarak Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal'i de geri çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Ardından L'Equipe'ten müjde geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Fransız gazetesi, Aslan'ın 30 yaşındaki yıldız için PSG'yle 10 milyon euro'ya anlaşacağını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basınından Icardi iddiası: Hepsini reddetti!

Habere göre; Icardi'ye senelik 7.5 milyon euro + bonuslar verilecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan forvet hamlesi!
Aslan'dan Alman ekibine ilk teklif! Pazarlıklar başladı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
FİT TARİFLER ✅ MERCİMEKLİ FİT CİPS TARİFİ
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Temmuz)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Djiku'yu bitiriyor! Fenerbahçe Djiku'yu bitiriyor! 01:21
Zeynep’ten 3 altın Zeynep’ten 3 altın 01:10
Kartal'dan piyango gibi transfer! Kartal'dan piyango gibi transfer! 01:08
Bir ayrılık daha! İşte o yıldız ve yeni takımı... Bir ayrılık daha! İşte o yıldız ve yeni takımı... 01:05
Szymanski F.Bahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve... Szymanski F.Bahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve... 01:05
G.Saray sol bekine kavuşuyor! G.Saray sol bekine kavuşuyor! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu 01:05
F.Bahçe'ye müjde! Kararını verdi F.Bahçe'ye müjde! Kararını verdi 01:05
Juventus'tan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Juventus'tan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 01:05
F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu 01:05
G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel! G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel! 01:05
İtalyan gazeteci duyurdu! F.Bahçe'nin teklifini reddetti İtalyan gazeteci duyurdu! F.Bahçe'nin teklifini reddetti 01:05