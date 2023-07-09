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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezona alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da yerli kaleci arayışı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i renklerine bağlamak üzere... İşte önerilen rakam ve detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 09:08
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

Kaleye takviye yapmayı planlayan G.Saray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'te mutlu sona yaklaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

15 milyon TL önerilen 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan Aslan, kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

1 yıl sözleşmesi bulunan Günay, anlaşma sağlanırsa gelecek sezon Muslera'nın arkasında bekleyecek isim olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

Geride bıraktığımız sezon yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Günay, Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

Deneyimli file bekçisinin Gaziantep temsilcisiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

25 Haziran 1991 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

Profesyonel futbol kariyerine SSV Ulm 1846 altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

Sırasıyla St. Kickers, Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

Günay Güvenç, 1.87 cm boyunda ve tecrübeli eldivenin güncel piyasa değeri 2 milyon euro...

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