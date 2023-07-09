GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Günay Güvenç sesleri!

Kaleye takviye yapmayı planlayan G.Saray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'te mutlu sona yaklaştı.
Kaleye takviye yapmayı planlayan G.Saray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'te mutlu sona yaklaştı.
15 milyon TL önerilen 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan Aslan, kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.
1 yıl sözleşmesi bulunan Günay, anlaşma sağlanırsa gelecek sezon Muslera'nın arkasında bekleyecek isim olacak.
Geride bıraktığımız sezon yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Günay, Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
Deneyimli file bekçisinin Gaziantep temsilcisiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?
25 Haziran 1991 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine SSV Ulm 1846 altyapısında başladı.
Sırasıyla St. Kickers, Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formaları giydi.
Günay Güvenç, 1.87 cm boyunda ve tecrübeli eldivenin güncel piyasa değeri 2 milyon euro...