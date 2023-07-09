GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getirmişti.
Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getirmişti.
Icardi, Mertens, Torreira, Mata ve Oliveira gibi birçok ünlü yıldızı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir hamleye imza atmıştı.
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.
Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Süper Lig'de 10 maçta forma giyen ve attığı 5 golle şampiyonluğa katkıda bulunan Zaniolo'nun sezon sonunda Milan ve Juventus'a transfer olacağı iddia edilmişti.
Yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olurken, Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini üstlendiği Al-Hilal'in, Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.
İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını açıkladı.
AVRUPA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Calciomercato'da yer alan habere göre Nicolo Zaniolo, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı.
İtalyan futbolcu, 5 gollük bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 27 milyon Euro.
İşte o haber...