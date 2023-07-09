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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Nicolo Zaniolo olmuştu. Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan yıldız futbolcunun adı son günlerde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal ile anılıyordu. İtalyan basını, Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili aldığı kararı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:14
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Icardi, Mertens, Torreira, Mata ve Oliveira gibi birçok ünlü yıldızı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir hamleye imza atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Süper Lig'de 10 maçta forma giyen ve attığı 5 golle şampiyonluğa katkıda bulunan Zaniolo'nun sezon sonunda Milan ve Juventus'a transfer olacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olurken, Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini üstlendiği Al-Hilal'in, Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

AVRUPA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Calciomercato'da yer alan habere göre Nicolo Zaniolo, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

İtalyan futbolcu, 5 gollük bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer kararı! Suudi Arabistan...

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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