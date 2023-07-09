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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuşuyor | CANLI

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Timur'un açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 17:08 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 17:17
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur konuşuyor | CANLI

Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Timur'un açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

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ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Belli bir alama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi. Teklif çok yüksekti. 30 milyon euro bonservis, 32 milyon euro maaş teklifleri falan verdiler. Geçtiğimiz senelere göre 2 2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi'de belli aşama kaydetti. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir.

Kamp sürecinin içine gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa çok daha güzel şeyler söylerdim. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası çok daha yavaş. Oyuncular, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor.

Şu an kimse transfere evet demiyor. Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar.

"ANGELINO İLE BELİRLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Angelino ile belirli bir noktaya geldik. Pozisyonunda Avrupa'nın önemli oyuncularından birisi. Zaten sorun da orada. Bizim işimizi zorlaştırıyor. Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor.

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