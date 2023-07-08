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Yolculuk günü

Sarı-kırmızılılar, kamp çalışmaları için 14.30’da Avusturya’ya hareket edecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Yolculuk günü

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılılar bugün yurt dışına gidiyor. Aslan, birinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek için 14.30'da Avusturya'nın Graz kentine hareket edecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan G.Saray, üç hazırlık maçı oynayacak. 10 Temmuz'da Macar ekibi Kisvarda, 14 ve 18 Temmuz'da sırasıyla Avusturya ekipleri Austria Wien ile Sturm Graz'la karşılaşacak.

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