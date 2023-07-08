TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak hazırlık maçında Hull City ile karşı kariıya geldi.
Galatasaray, rakibine 4-3 mağlup oldu.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak hazırlık maçında Hull City ile karşı kariıya geldi.
Galatasaray, rakibine 4-3 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılarda transferde ise oldukça hareketli saatler yaşanıyor.
Yönetim özellikle orta saha için arayışlarını Erden Timur yönetiminde devam ediyor.
Galatasaray'da bir diğer önemli nokta ise bazı oyunculara gelen teklifler.
Buna göre İtalya'da da gündem olan isim hakkında Okan Buruk, "kesinlikle satılamaz" raporu verdi. Bu gelişmenin ardından dış basında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Lazio, Torreira'dan vazgeçti.
Uruguaylı oyuncuda bu süreçte Galatasaray'da devam etme isteğini iletmişti.
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