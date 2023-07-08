Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek sezon öncesi takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor. Son olarak geçen sezon gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların kalbini kazanan o futbolcudan Cimbom'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:20
TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Sarı-kırmızılılar son olarak hazırlık maçında Hull City ile karşı kariıya geldi.


TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Galatasaray, rakibine 4-3 mağlup oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Sarı-kırmızılılarda transferde ise oldukça hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Yönetim özellikle orta saha için arayışlarını Erden Timur yönetiminde devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Galatasaray'da bir diğer önemli nokta ise bazı oyunculara gelen teklifler.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Buna göre İtalya'da da gündem olan isim hakkında Okan Buruk, "kesinlikle satılamaz" raporu verdi. Bu gelişmenin ardından dış basında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Lazio, Torreira'dan vazgeçti.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Uruguaylı oyuncuda bu süreçte Galatasaray'da devam etme isteğini iletmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Yıldız isimden Galatasaray'a müjdeli haber geldi

İŞTE O HABER

DİĞER
Salako'nun Emine'si, Hanzo'nun güzel hemşiresi... Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren'in yıllar acımasız davrandı! Böyle seslendi...
8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş ama hevesi kursağında kalmıştı! Flaş gelişme! Çağla Şıkel ve sevgilisi barıştı sarmaş dolaş...
G.Saray'dan Bernat formülü!
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'da transfer planı değişti! Çıkış vizesi iptal
G.Saray'dan Bernat formülü!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor 11:28
Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:23
Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu! Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu! 10:31
Yıldız isimden G.Saray'a müjde! Yıldız isimden G.Saray'a müjde! 10:20
Samsunspor Marius Mouandilmadji ile anlaştı! Samsunspor Marius Mouandilmadji ile anlaştı! 09:53
İngiltere U21 - İspanya U21 maçı saat kaçta? İngiltere U21 - İspanya U21 maçı saat kaçta? 09:52
Daha Eski
G.Saray'dan Bernat formülü! G.Saray'dan Bernat formülü! 09:45
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı 09:35
G.Saraylı yıldıza iki talip daha! G.Saraylı yıldıza iki talip daha! 09:18
Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta? 09:18
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11