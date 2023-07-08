Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Mostofa Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet hattında büyük bir boşluk olan Galatasaray transferde önceliğini santrfor bölgesine verdi. Sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un pivot santrfor isteği doğrultusunda Hollandalı golcüyü listesine yazdı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Aslan'da transfer çalışmaları devam ediyor...

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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar kadrosunu genişletmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Mostofa Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılmasıyla birlikte yönetim harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Transferde önceliği forvet hattına veren sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Bir yandan Mauro İcardi'yi bitirmek için şartları zorlayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan hücum hattındaki çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Bu doğrultuda hareket eden Aslan, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Listenin başında Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Manchester United'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Burnley'e geri dönen Hollandalı oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Hücum hattına pivot santrfor isteyen Okan Buruk'un bu sezon taktik planlarında 4-4-2 de yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Kadrosunda İcardi'yi mutlaka görmek isteyen tecrübeli hoca yanında zaman zaman Weghorst gibi pivot santrfor da kullanmayı düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Buruk bu plan doğrultusunda Weghorst transferine yeşil ışık yakabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Geçen sezon devre arasına kadar forma giydiği Türkiye'de başarılı bir performans gösteren Weghorst da dönüşe sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan yıldızın durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 18 maçta 9 gol ve 4 asistle oynayan 1.97'lik Hollandalı, devre arasında Manchester United'a gitmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Manchester United'da bekleneni veremeyen 30 yaşındaki forvet 31 maçta forma giydi. 2 gol ve 3 asistlik katkısıyla sınıfı geçemedi.

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