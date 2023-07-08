GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan forvet harekatı! İşte Okan Buruk'un istediği golcü

Aslan'da transfer çalışmaları devam ediyor...
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar kadrosunu genişletmek istiyor.
Mostofa Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılmasıyla birlikte yönetim harekete geçti.
Aslan'da transfer çalışmaları devam ediyor...
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar kadrosunu genişletmek istiyor.
Mostofa Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılmasıyla birlikte yönetim harekete geçti.
Transferde önceliği forvet hattına veren sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Bir yandan Mauro İcardi'yi bitirmek için şartları zorlayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan hücum hattındaki çeşitliliği artırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda hareket eden Aslan, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Listenin başında Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst yer alıyor.
Manchester United'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Burnley'e geri dönen Hollandalı oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalacak.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Hücum hattına pivot santrfor isteyen Okan Buruk'un bu sezon taktik planlarında 4-4-2 de yer alıyor.
Kadrosunda İcardi'yi mutlaka görmek isteyen tecrübeli hoca yanında zaman zaman Weghorst gibi pivot santrfor da kullanmayı düşünüyor.
Buruk bu plan doğrultusunda Weghorst transferine yeşil ışık yakabilir.
Geçen sezon devre arasına kadar forma giydiği Türkiye'de başarılı bir performans gösteren Weghorst da dönüşe sıcak bakıyor.
Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan yıldızın durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 18 maçta 9 gol ve 4 asistle oynayan 1.97'lik Hollandalı, devre arasında Manchester United'a gitmişti.
Manchester United'da bekleneni veremeyen 30 yaşındaki forvet 31 maçta forma giydi. 2 gol ve 3 asistlik katkısıyla sınıfı geçemedi.