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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Lucas Torreira şoku yaşanıyor. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sakatlanması Aslan'da transfer planlarını değiştirdi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 12:19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Torreira'nın yokluğu, İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun durumunu da değiştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

Sabah'ta yer alan habere göre G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, Uruguaylı ön liberonun yerini Berkan ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

49 yaşındaki çalıştırıcı, daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

25 yaşındaki Berkan Kutlu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

Berkan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

BERKAN KUTLU KİMDİR?

25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

Profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında başladı. 2018'de Sion altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

2020'de bedelsiz olarak Sion'dan Alanyaspor'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

2021'de ise 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

25 yaşındaki genç futbolcu, 7 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

Berkan Kutlu'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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