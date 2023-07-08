GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Torreira sakatlandı! Yıldız ismin çıkış vizesi iptal

Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Torreira'nın yokluğu, İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun durumunu da değiştirdi.
Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Torreira'nın yokluğu, İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun durumunu da değiştirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, Uruguaylı ön liberonun yerini Berkan ile doldurmayı planladığı öğrenildi.
49 yaşındaki çalıştırıcı, daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek.
25 yaşındaki Berkan Kutlu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
Berkan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
BERKAN KUTLU KİMDİR?
25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında başladı. 2018'de Sion altyapısına transfer oldu.
2020'de bedelsiz olarak Sion'dan Alanyaspor'a geldi.
2021'de ise 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza attı.
Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
25 yaşındaki genç futbolcu, 7 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.
Berkan Kutlu'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...