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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Sacha Boey oldu. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği oyunla Avrupa devlerinin radarına giren Fransız sağ bekle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Geçtiğimiz sezon 23. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar, 2023/24 sezonunda da aynı başarıyı elde etmek için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

İkinci ön eleme turundan itibaren mücadele etmeye başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Aslan'da yapılacak takviyelerle birlikte birçok talibi olan yıldız futbolcuların durumu da merak konusu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri de Sacha Boey...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Geçtiğimiz sezon başında kamp kadrosuna alınmayan Boey, Leo Dubois'in sakatlığının ardından kadroya dahil edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

22 yaşındaki yıldız, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin takibine giren ve lig bittikten sonra, "Büyük hedeflerim var. Tek bir kariyere sahibiz ve onun peşinden gitmeliyiz" diyen Sacha Boey için henüz iyi teklif gelmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Şu ana kadar en yüksek 12 milyon Euro'luk bonservis önerisi alan Galatasaray yönetimi, stratejik bir hamle yaparak iki yıl anlaşması kalan Fransız sağ bekin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Sabah'ın haberine göre; 480 bin Euro garanti ücretle A Takım'ın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1.5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Maaşını 3'e katlama fırsatı yakalayacak genç oyuncuya serbest kalma maddesi koyulması ise gündemde değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

YILDIZ OYUNCULARA TEKLİFLER DÜŞÜK KALDI

Fransa Milli Takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Boey'e son olarak Bournemouth 12 milyon Euro verdi ancak Galatasaray kabul etmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Bu arada sarı-kırmızılı kulüp, Nelsson, Torreira ve Zaniolo için de kapısını çalan Avrupalı kulüplerden beklediği rakamları alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Sacha Boey geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Fransız sağ bek, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Boey'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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