GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey imzayı atıyor! Alacağı ücret belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon 23. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar, 2023/24 sezonunda da aynı başarıyı elde etmek için kolları sıvadı.
İkinci ön eleme turundan itibaren mücadele etmeye başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Aslan'da yapılacak takviyelerle birlikte birçok talibi olan yıldız futbolcuların durumu da merak konusu oldu.
Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri de Sacha Boey...
Geçtiğimiz sezon başında kamp kadrosuna alınmayan Boey, Leo Dubois'in sakatlığının ardından kadroya dahil edilmişti.
22 yaşındaki yıldız, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.
Geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin takibine giren ve lig bittikten sonra, "Büyük hedeflerim var. Tek bir kariyere sahibiz ve onun peşinden gitmeliyiz" diyen Sacha Boey için henüz iyi teklif gelmedi.
Şu ana kadar en yüksek 12 milyon Euro'luk bonservis önerisi alan Galatasaray yönetimi, stratejik bir hamle yaparak iki yıl anlaşması kalan Fransız sağ bekin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; 480 bin Euro garanti ücretle A Takım'ın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1.5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor.
Maaşını 3'e katlama fırsatı yakalayacak genç oyuncuya serbest kalma maddesi koyulması ise gündemde değil.
YILDIZ OYUNCULARA TEKLİFLER DÜŞÜK KALDI
Fransa Milli Takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Boey'e son olarak Bournemouth 12 milyon Euro verdi ancak Galatasaray kabul etmedi.
Sacha Boey geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta forma giydi.
Fransız sağ bek, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Boey'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.