GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Geçen sezonun parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçen sezonun parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, dikkat çekmeye devam ediyor.
Lazio'nun 10 milyon euro'luk teklifle G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı genç oyuncuyu Ajax ve PSV'nin de yakından takip ettiği öğrenildi.
İki takımın 23 yaşındaki kanat için önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği bildirildi.
Sarı-kırmızılılar ise Barış Alper'i bu sezon kadroda tutmayı düşünüyor.
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Barış, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Genç futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Rize Özel İdarespor'da başladı. Ardından Ankara Demirspor'a transfer oldu.
2021 tarihinde ise Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a geldi.
Genç futbolcu, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Barış Alper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...