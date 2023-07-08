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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da dikkat çeken bir performansa imzasını atan Barış Alper Yılmaz'a Lazio'nun ardından iki talip daha çıktı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:18
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Geçen sezonun parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, dikkat çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Lazio'nun 10 milyon euro'luk teklifle G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı genç oyuncuyu Ajax ve PSV'nin de yakından takip ettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

İki takımın 23 yaşındaki kanat için önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Sarı-kırmızılılar ise Barış Alper'i bu sezon kadroda tutmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Barış, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Genç futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Profesyonel kariyerine Rize Özel İdarespor'da başladı. Ardından Ankara Demirspor'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

2021 tarihinde ise Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Genç futbolcu, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Barış Alper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'a iki talip daha!

Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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