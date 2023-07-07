GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Cimbom, sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Galatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 4-3 mağlup oldu.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Cimbom, sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Galatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 4-3 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Mauro İcardi ve Leandro Paredes için Paris-Saint Germain'le görüşen sarı-kırmızılılarda listeye bir oyuncu daha ekledi.
ERDEN TİMUR'DAN 3 BOMBA
Bu gelişmeler üzerine harekete geçen başkanvekili Erden Timur, üç ismi birden bitirmek için operasyon başlattı.
Mauro İcardi transferinde iyi ilişkiler kurduğu PSG'yle temasları sıklaştıran Timur, kısa sürede olumlu sonuç almayı hedefliyor.
24 maçta 22 gol 7 asiste imza atan Arjantinli golcü, taraftarların aklında adeta iz bıraktı.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki golcünün tercihi merak konusu.
Icardi'nin bonservis değeri 19 milyon euro.
Golcü yıldızın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
ORTA SAHAYA PAREDES
Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda dikkat çeken yıldız isim, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçirdi.
Çizme'de kiralık olarak forma giyen yıldız orta saha, Okan Buruk'un istediği isimlerin başında geliyor.
Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçiren Paredes 36 maça çıktı.
Yıldız orta saha oyuncusu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Paredes'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
G.SARAY'IN SOL BEK ADAYI BERNAT
Paris-Saint Germain'le görüşen sarı-kırmızılılar Juan Bernat ile ilgileniyor.
Foot Mercato'nun haberine göre İspanyol sol beki G.Saray'a öneren Fransız devinin teklifine olumlu yaklaşıldı.
Savunmanın soluna da takviye yapmayı planlayan Cimbom'da, teknik heyet 30 yaşındaki savunmacını transferine yeşil ışık yaktı.
PSG de yeni hocası Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği oyuncular için kolaylık yapmaya hazır.
Gündeme gelen son isim olan Bernat'ın da G.Saray'ın ilgisine sıcak baktığı konuşuluyor.
2018'de Bayern Münih'ten 5 milyon euro'ya transfer edilen yıldızın 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
KAPIDAN DÖNMÜŞTÜ
Juan Bernat, 2017-2018 ara transfer döneminde de gündeme gelmişti.
Fatih Terim'in ısrarla istediği 30 yaşındaki sol bekin transferi son anda gerçekleşmemişti.
G.Saray İspanyol oyuncunun yerine Nagatomo'yu renklerine bağlamıştı.
İspanyol sol bek bu sezon PSG forması ile 36 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncunun bonservis değeri 10 milyon euro.