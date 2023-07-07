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GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar Fransa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Transfer sihirbazı Erden Timur 3 yıldızı Türkiye'ye gitirmek istiyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Cimbom, sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Galatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 4-3 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Mauro İcardi ve Leandro Paredes için Paris-Saint Germain'le görüşen sarı-kırmızılılarda listeye bir oyuncu daha ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

ERDEN TİMUR'DAN 3 BOMBA
Bu gelişmeler üzerine harekete geçen başkanvekili Erden Timur, üç ismi birden bitirmek için operasyon başlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Mauro İcardi transferinde iyi ilişkiler kurduğu PSG'yle temasları sıklaştıran Timur, kısa sürede olumlu sonuç almayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

24 maçta 22 gol 7 asiste imza atan Arjantinli golcü, taraftarların aklında adeta iz bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki golcünün tercihi merak konusu.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Icardi'nin bonservis değeri 19 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Golcü yıldızın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

ORTA SAHAYA PAREDES

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda dikkat çeken yıldız isim, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Çizme'de kiralık olarak forma giyen yıldız orta saha, Okan Buruk'un istediği isimlerin başında geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçiren Paredes 36 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Yıldız orta saha oyuncusu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Paredes'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

G.SARAY'IN SOL BEK ADAYI BERNAT

Paris-Saint Germain'le görüşen sarı-kırmızılılar Juan Bernat ile ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Foot Mercato'nun haberine göre İspanyol sol beki G.Saray'a öneren Fransız devinin teklifine olumlu yaklaşıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Savunmanın soluna da takviye yapmayı planlayan Cimbom'da, teknik heyet 30 yaşındaki savunmacını transferine yeşil ışık yaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

PSG de yeni hocası Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği oyuncular için kolaylık yapmaya hazır.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Gündeme gelen son isim olan Bernat'ın da G.Saray'ın ilgisine sıcak baktığı konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

2018'de Bayern Münih'ten 5 milyon euro'ya transfer edilen yıldızın 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

KAPIDAN DÖNMÜŞTÜ
Juan Bernat, 2017-2018 ara transfer döneminde de gündeme gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer çıkarması! 3 yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Fatih Terim'in ısrarla istediği 30 yaşındaki sol bekin transferi son anda gerçekleşmemişti.

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