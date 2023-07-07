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Son bomba Kerem

Cimbom, Bayer Leverkusen’in 30 yaşındaki orta sahasının peşine düştü Yerli statüsünde oynayan gurbetçi yıldızın menajeriyle ilk temas kuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Son bomba Kerem

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, orta saha için Almanya'dan bir ismi gündemine aldı. Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'a kanca atan Cimbom'un menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Takımdan ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki oyuncunun durumunu takip eden Aslan, cazip bir teklifle Türkiye'ye getirmek istiyor. Orta saha rotasyonunu geliştirmek isteyen Okan Buruk'un da gurbetçi yıldızı çok istediği öğrenildi. Almanya Milli Takımında 2 kez forma giyen Kerem'in, TFF'nin yeni kuralı gereği yerli statüsünde oynayacak olması sarı- kırmızılıların iştahını daha da kabartıyor. Düsseldorf ve Hoffenheim formaları da giyen tecrübeli oyuncunun kontratı 2024'te sona eriyor.

Kerem geçen sezon 36 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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