Şampiyon gibi oynadık

Okan Buruk, 4-3'lük yenilgiye rağmen Hull City maçında takımın gösterdiği performanstan memnundu. Sonucun önemli olmadığını ifade eden Buruk, ilk yarıda geçen yılın devamını gösterdiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk yarı şampiyon G.Saray gibi oynadık. Sonucu çok düşünmeyerek hazırlık maçlarında hareket ediyoruz. Özellikle ilk yarı oynadığımız oyun devam ettirdiğimiz taktirde bu sene için yine bizim için bir ölçü olacak" diye konuştu.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını Florya'da sürdürdü.