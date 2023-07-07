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Galatasaray'da ilk çilek Paredes!

Fransız basını, Galatasaray’ın 29 yaşındaki Arjantinli ön libero ve PSG ile el sıkıştığını duyurdu. Paredes’in Cimbom’a 3 yıllık imza atacağı da haberleştirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'da ilk çilek Paredes!

Galatasaray'da yeni sponsorlardan sıcak para geldi ve transferlerin önündeki tüm engeller ortadan kalktı. Başkan vekili Erden Timur yurt dışında birçok oyuncuyla masaya otururken, Cimbom ilk imzayı Fransa'dan dünya yıldızına attıracak: Leandro Paredes.

29 yaşındaki Arjantinli ön libero ve kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşma tamam. Fransız basını da Leandro Paredes'in yakın bir zamanda Cimbom'a imzayı atacağını duyurdu... Sürenin 3 senelik olacağı ve Aslan'ın PSG'ye 3.8 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü. İmza için geri sayıma geçildi.

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