Galatasaray'da ilk çilek Paredes!

Galatasaray'da yeni sponsorlardan sıcak para geldi ve transferlerin önündeki tüm engeller ortadan kalktı. Başkan vekili Erden Timur yurt dışında birçok oyuncuyla masaya otururken, Cimbom ilk imzayı Fransa'dan dünya yıldızına attıracak: Leandro Paredes.

29 yaşındaki Arjantinli ön libero ve kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşma tamam. Fransız basını da Leandro Paredes'in yakın bir zamanda Cimbom'a imzayı atacağını duyurdu... Sürenin 3 senelik olacağı ve Aslan'ın PSG'ye 3.8 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü. İmza için geri sayıma geçildi.