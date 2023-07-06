Haberler Galatasaray Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Son dakika spor haberi: Galatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Bir süredir arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Manchester United'ın yıldız futbolcusu için harekete geçen sarı-kırmızılıların transferde en cazip teklifi sunduğu iddia edildi. Angelino'dan istediği dönüşü alamayan Cimbom, ManU'da gözden çıkarılan yıldıza imza attırmak için geri sayıma geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 19:35
BURAK ŞENTÜRK
Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sol bekine kavuşuyor.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, operasyonu titizlikle yürütüyor.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Birçok mevki üzerinde detaylı bir tarama yapan yönetim, bombaları üst üste patlatacak.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Okan Buruk da Hull City maçının ardından yaptığı açıklamada yeni oyuncuların takıma katılmasını beklediklerini ifade etmişti.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Transferle ilgili büyük bir çaba olduğunu ifade eden Buruk, "Oyuncular geldikçe daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz." dedi.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Son şampiyon unvanını taşıyan Galatasaray, gelecek sezonda Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Aslan, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Santrfor bölgesine Icardi'yi düşünen Galatasaray, bu transfer için tüm imkanları zorluyor.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Sol bek mevkisine de ayrı bir önem veren Cimbom, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Angelino'yu ilk sıraya alan sarı-kırmızılılar, oyuncudan olumsuz dönüş alında rotasını değiştirdi.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Nokta atışı bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan yönetim eski yıldızının peşine düştü.

İşte o isim ve transfer gelişmesinin detayları...

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

TELLES CİMBOM'A!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'in transferi için harekete geçti.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Transferde oldukça ciddi olan sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuya cazip bir teklif sunduğu kaydedildi.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

İngiliz devinde teknik direktör Erik ten Hag'ın gelecek planlarında yer almayan Telles'in takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren yıldız futbolcunun satışına onay çıktığı belirtildi.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

EN CAZİP TEKLİF GALATASARAY'DAN!
Başka talipleri de olan Telles için en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği bildirildi.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Sevilla'da 38 resmi maçta forma giyen Telles, 3 asistlik katkı verdi.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Brezilyalı sol bekin Manchester United'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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