Ve teklif yapıldı! Galatasaray'a ManU'dan transfer

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sol bekine kavuşuyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sol bekine kavuşuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, operasyonu titizlikle yürütüyor.
Birçok mevki üzerinde detaylı bir tarama yapan yönetim, bombaları üst üste patlatacak.
Okan Buruk da Hull City maçının ardından yaptığı açıklamada yeni oyuncuların takıma katılmasını beklediklerini ifade etmişti.
Transferle ilgili büyük bir çaba olduğunu ifade eden Buruk, "Oyuncular geldikçe daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz." dedi.
Son şampiyon unvanını taşıyan Galatasaray, gelecek sezonda Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Aslan, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.
Santrfor bölgesine Icardi'yi düşünen Galatasaray, bu transfer için tüm imkanları zorluyor.
Angelino'yu ilk sıraya alan sarı-kırmızılılar, oyuncudan olumsuz dönüş alında rotasını değiştirdi.
Nokta atışı bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan yönetim eski yıldızının peşine düştü.
İşte o isim ve transfer gelişmesinin detayları...
TELLES CİMBOM'A!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'in transferi için harekete geçti.
Transferde oldukça ciddi olan sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuya cazip bir teklif sunduğu kaydedildi.
İngiliz devinde teknik direktör Erik ten Hag'ın gelecek planlarında yer almayan Telles'in takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren yıldız futbolcunun satışına onay çıktığı belirtildi.
EN CAZİP TEKLİF GALATASARAY'DAN!
Başka talipleri de olan Telles için en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği bildirildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Sevilla'da 38 resmi maçta forma giyen Telles, 3 asistlik katkı verdi.
Brezilyalı sol bekin Manchester United'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.