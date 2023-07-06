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TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir'in takımdaki son durumu merak konusu oldu. Büyük umutlarla transfer edilen ancak şimdiye kadar beklenen performansı sergileyemeyen 20 yaşındaki oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray'ın transferdeki kararı da ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 20:05
TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Galatasaray'da istediği süreleri alamayan Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Sarı-kırmızılıların önemli bir yatırım yaptığı oyunculardan olan genç oyuncu beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremedi.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Yusuf Demir, TFF'nin yeni aldığı kuralla birlikte yerli statüsünde oynamaya hak kazandı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Okan Buruk'un şans vermek istediği isimlerden olan 20 yaşındaki futbolcu, Hull City ile oynanan hazırlık maçında ağrı hissettiği için kadroya alınmamıştı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Deneyimli çalıştırıcı oyuncusu hakkında yaptığı açıklamada; Yusuf Demir'in ayağında ağrı oldu, maçta oynayamayacağını söyledi. Sabah antrenman yaptı, denedi. Çok önemli bir şeyi yok ama maçta oynatamadık.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Kaderi midir ne diyelim oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz. diye konuştu.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Galatasaray'daki son durumu merak edilen Yusuf Demir, Avrupa'dan bazı takımların transfer listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

STANDART LIEGE TALİP OLDU!
Belçika basınında yer alan habere göre; Belçika ekibi Standard Liege, Yusuf Demir'i kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

GALATASARAY KİRALAMAK İSTEMİYOR!
Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu kiralamaya yanaşmadığı için bu transferin zor olacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Standard Liege'in oyuncuyu transfer etmek için sarı kırmızılıları ikna çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

20 yaşındaki oyuncu ile daha önce Basel'in de ilgilendiği biliniyordu.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 20 yaşındaki genç oyuncu sarı kırmızılı formayı 6 kez giydi.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Her iki kanatta da oynayabilen Yusuf Demir, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Genç futbolcunun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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