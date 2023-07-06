TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Galatasaray'da istediği süreleri alamayan Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'da istediği süreleri alamayan Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı.
Sarı-kırmızılıların önemli bir yatırım yaptığı oyunculardan olan genç oyuncu beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremedi.
Yusuf Demir, TFF'nin yeni aldığı kuralla birlikte yerli statüsünde oynamaya hak kazandı.
Okan Buruk'un şans vermek istediği isimlerden olan 20 yaşındaki futbolcu, Hull City ile oynanan hazırlık maçında ağrı hissettiği için kadroya alınmamıştı.
Deneyimli çalıştırıcı oyuncusu hakkında yaptığı açıklamada; Yusuf Demir'in ayağında ağrı oldu, maçta oynayamayacağını söyledi. Sabah antrenman yaptı, denedi. Çok önemli bir şeyi yok ama maçta oynatamadık.
Kaderi midir ne diyelim oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz. diye konuştu.
Galatasaray'daki son durumu merak edilen Yusuf Demir, Avrupa'dan bazı takımların transfer listesinde yer alıyor.
STANDART LIEGE TALİP OLDU!
Belçika basınında yer alan habere göre; Belçika ekibi Standard Liege, Yusuf Demir'i kiralamak istiyor.
GALATASARAY KİRALAMAK İSTEMİYOR!
Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu kiralamaya yanaşmadığı için bu transferin zor olacağı ifade edildi.
Standard Liege'in oyuncuyu transfer etmek için sarı kırmızılıları ikna çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.
20 yaşındaki oyuncu ile daha önce Basel'in de ilgilendiği biliniyordu.
Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 20 yaşındaki genç oyuncu sarı kırmızılı formayı 6 kez giydi.
Her iki kanatta da oynayabilen Yusuf Demir, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
Genç futbolcunun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.