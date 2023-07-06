TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...

Deneyimli çalıştırıcı oyuncusu hakkında yaptığı açıklamada; Yusuf Demir'in ayağında ağrı oldu, maçta oynayamayacağını söyledi. Sabah antrenman yaptı, denedi. Çok önemli bir şeyi yok ama maçta oynatamadık.