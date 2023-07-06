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Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius / FC Struga galibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılılara yıldız futbolcu Lucas Torreira'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 20:57
Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray'ın golleri Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan kaydetti.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Hull City'nin golleriyse Tetteh, Christie, Slate ve Estupinan'dan geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçından mağlup ayrılan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 12 Haziran'da gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Cimbom ilk maçını deplasmanda rövanşı ise iç sahada oynayacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala şok bir haber geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı hazırlık müsabakasında sakatlanan Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta sahasının bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Milliyet'in haberine göre; Lucas Torreira'nın 25 Temmuz'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişememe durumunun olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray'ın kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Tecrübeli futbolcunun durumunun daha ciddi olmamasının teselli olduğu belirtildi.

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