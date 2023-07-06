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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezonda Devler Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan Mady Camara için teklifini yaptığı öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 09:33
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Cimbom, kadrosuna takviye yapmak için operasyonlarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Galatasaray'ın listesinde birçok isim yer alırken gündeme gelen son oyuncu Mady Camara oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Africa Foot United'dan aktardığı habere göre sarı-kırmızılılar, geçen sezon Roma'da kiralık oynayan Mady Camara'yı istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Galatasaray'ın oyuncu için kulübü Olympiakos'a 4 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Oyuncunun da Yunan ekibine dönmek istemediği belirtilirken Almanya'dan da talipleri olduğunun altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Roma formasıyla 21 müsabakada görev alan Camara, 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

26 yaşındaki Gineli yıldızın, Olympiakos ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

MADY CAMARA KİMDİR?

28 Şubat 1997 tarihinde Gine'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Santoba FC'de başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Daha sonra Ajaccio, Olympiakos ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Bonservisi Olympiakos'ta bulunan Mady Camara, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Gineli yıldız ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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