GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Mady Camara için teklifini yaptı!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Cimbom, kadrosuna takviye yapmak için operasyonlarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın listesinde birçok isim yer alırken gündeme gelen son oyuncu Mady Camara oldu.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Africa Foot United'dan aktardığı habere göre sarı-kırmızılılar, geçen sezon Roma'da kiralık oynayan Mady Camara'yı istiyor.
Galatasaray'ın oyuncu için kulübü Olympiakos'a 4 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi.
Oyuncunun da Yunan ekibine dönmek istemediği belirtilirken Almanya'dan da talipleri olduğunun altı çizildi.
Roma formasıyla 21 müsabakada görev alan Camara, 1 asiste imzasını attı.
26 yaşındaki Gineli yıldızın, Olympiakos ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
MADY CAMARA KİMDİR?
28 Şubat 1997 tarihinde Gine'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Santoba FC'de başladı.
Daha sonra Ajaccio, Olympiakos ve Roma formaları giydi.
Bonservisi Olympiakos'ta bulunan Mady Camara, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
Gineli yıldız ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Gine Milli Takımı ile 22 maça çıkan Camara, 1 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...