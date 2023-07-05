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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda Başken Vekili Erden Timur, kariyerini Premier Lig'de sürdüren yıldız golcünün transferi için yeniden İngiltere'ye gitti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Şampiyon Galatasaray, transfer dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Paredes için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda transfer sihirbazı Erden Timur, ikinci İngiltere seferine çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

İlk hedef, Premier League ekibi West Ham United'da forma giyen Michail Antonio.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Timur geçen hafta bordo-mavili kulüp ve Antonio ile Ada'da bir araya gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Şartları değerlendiren Timur, dün yeniden İngiltere'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

33 yaşındaki Jamaikalı forvet, 8 yıldır formasını giydiği kulübüyle bir yıl daha kontratı olmasına rağmen Cimbom'a sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Santrfor, ikinci forvet ve kanat forvet rollerini yıllardır başarıyla uygulayan 33 yaşındaki Antonio için müjdeli haber için geri sayıma geçildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Antonio, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 48 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Jamaikalı forvet, 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Antonio'nun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

1.80 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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