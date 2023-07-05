TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi! Müjdeli haber yakın

Şampiyon Galatasaray, transfer dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor.
Şampiyon Galatasaray, transfer dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor.
Paredes için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda transfer sihirbazı Erden Timur, ikinci İngiltere seferine çıktı.
İlk hedef, Premier League ekibi West Ham United'da forma giyen Michail Antonio.
Timur geçen hafta bordo-mavili kulüp ve Antonio ile Ada'da bir araya gelmişti.
Şartları değerlendiren Timur, dün yeniden İngiltere'nin yolunu tuttu.
33 yaşındaki Jamaikalı forvet, 8 yıldır formasını giydiği kulübüyle bir yıl daha kontratı olmasına rağmen Cimbom'a sıcak bakıyor.
Santrfor, ikinci forvet ve kanat forvet rollerini yıllardır başarıyla uygulayan 33 yaşındaki Antonio için müjdeli haber için geri sayıma geçildi.
Antonio, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 48 maça çıktı.
Jamaikalı forvet, 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Antonio'nun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
1.80 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.