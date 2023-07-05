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Hedef Devler Ligi

Okan Buruk yeni sezonun en büyük motivasyonunu açıkladı: "Şampiyonluğun özgüveni üzerimizde. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon. İyi bir kadroyla gruplara kalmak istiyoruz"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Hedef Devler Ligi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, dünkü idman öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Şampiyonluk kutlamalarının kısa sürdüğünü ifade eden Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefinin bu sezonki en büyük motivasyon olduğunu söyledi. Buruk, "Yeni sezona çok hızlı bir şekilde girdik. Şampiyonluğun özgüveni hala üzerimizde. Maç sayımız artacak bu yüzden kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. İyi bir kadro kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 3 kulvarda da başarılı olabilmek" diye konuştu.

RASHİCA KALMAK İSTİYOR

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşan Okan Buruk, Erden Timur'un yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Rashica ile ilgili olarak kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Rashica da burada kalmak istiyor. Transferler kampa yetişir mi yetişmez mi onun için bir şey diyemiyorum. Erden Bey'in yoğun çabası var. Transfer döneminin başında oyuncu getirebilmek zor. Suudi Arabistan takımlarının yaptığı transferler birçok dengeyi bozacak. Biraz daha sabırlı olmamız gereken bir sene olacak."

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