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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda transfer yapılması beklenen mevkilerden birisi ise stoper. Cimbom bu anlamda gündemine Süper Lig'den sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:35
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Sarı kırmızılı camia büyük bir başarıya imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Yaşanılan şampiyonluğun yankıları devam ederken Cimbom gelecek sezon için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar gelecek sezon için çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Cimbom'da bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Galatasaray'da defans hattına da takviyeler yapılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Bu anlamda Cimbom gündemine Süper Lig'den o stoperi aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı gözüne kestirdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Türk statüsünde oynayan İtalyan pasaportlu oyuncu için Cimbom'un temas kurulduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Seria A ekiplerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki stoper için takas formülü masaya yatırıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Karagümrük'ün ise ilk etapta bu öneriye sıcak bakmadığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Yaşanan gelişmelerin ardından futbolcunun Galatasaray'a transfer durumu büyük merak konusu haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

24 yaşındaki Rayyan Baniya kariyerine İtalya'nın Modena takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Sonrasında kariyerinde sırasıyla; Verona, Mantova, Renate, takımlarında forma terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Futbolcu 2021 yazında ise Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile el sıkıştı.

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