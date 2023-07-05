GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılı camia büyük bir başarıya imza attı.
Yaşanılan şampiyonluğun yankıları devam ederken Cimbom gelecek sezon için kolları sıvadı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılı camia büyük bir başarıya imza attı.
Yaşanılan şampiyonluğun yankıları devam ederken Cimbom gelecek sezon için kolları sıvadı.
Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar gelecek sezon için çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.
Cimbom'da bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da defans hattına da takviyeler yapılması bekleniyor.
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı gözüne kestirdiği öğrenildi.
Türk statüsünde oynayan İtalyan pasaportlu oyuncu için Cimbom'un temas kurulduğu iddia edildi.
Seria A ekiplerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki stoper için takas formülü masaya yatırıldı.
Karagümrük'ün ise ilk etapta bu öneriye sıcak bakmadığı aktarıldı.
Yaşanan gelişmelerin ardından futbolcunun Galatasaray'a transfer durumu büyük merak konusu haline geldi.
24 yaşındaki Rayyan Baniya kariyerine İtalya'nın Modena takımında başladı.
Sonrasında kariyerinde sırasıyla; Verona, Mantova, Renate, takımlarında forma terletti.
Futbolcu 2021 yazında ise Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile el sıkıştı.