Haberler Galatasaray GALATASARAY HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Hull City ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:27 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:30
GALATASARAY HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY - HULL CITY MAÇINI CANLI İZLE

Galatasaray'ın, hazırlık maçı programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC

FK Austria Wien - Galatasaray

SK Sturm Graz - Galatasaray

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
GALATASARAY HULL CİTY CANLI İZLE|| TV 8 canlı izle ekranı ile Galatasaray Hull City maçı TEK PARÇA CANLI izle
İstek şarkı cinayetinde karar çıktı! İşte Onur Şener'in katillerine verilen ceza
Erden Timur'dan Rashica çıkarması!
Arda Güler'den gelen parayla 3 yıldız geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!
Aslan'dan 15 milyon euro'luk teklife ret!
GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İşte memur emeklisi maaşları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ozan Kabak'tan Kim Min Jae için övgü dolu sözler! Ozan Kabak'tan Kim Min Jae için övgü dolu sözler! 16:29
GALATASARAY HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda? GALATASARAY HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda? 16:27
İranlı yıldızdan flaş F.Bahçe itirafı! İranlı yıldızdan flaş F.Bahçe itirafı! 16:02
G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? 15:31
İsmail Kartal imza töreninde konuşuyor | CANLI İsmail Kartal imza töreninde konuşuyor | CANLI 15:28
Erol Bulut’tan flaş transfer! Erol Bulut’tan flaş transfer! 14:47
Daha Eski
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor! Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor! 14:44
Hatayspor Trendyol Yemek ile sahalara dönüyor Hatayspor Trendyol Yemek ile sahalara dönüyor 14:42
Dzeko F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Dzeko F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı! 14:32
Mason Mount resmen M. United'da! Mason Mount resmen M. United'da! 13:21
İspanya U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta? İspanya U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta? 13:03
Fırtına hazırlıklarına devam ediyor! Fırtına hazırlıklarına devam ediyor! 13:02