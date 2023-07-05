GALATASARAY HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY - HULL CITY MAÇINI CANLI İZLE

Galatasaray'ın, hazırlık maçı programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC

FK Austria Wien - Galatasaray

SK Sturm Graz - Galatasaray