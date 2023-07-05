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Galatasaray Hull City CANLI İZLE! Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından yeni sezonun hazırlığına başlıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Hull City ile karşı karşıya gelirken mücadeleye saatler kala futbolseverler, maçında detaylarını araştırıyor. Peki Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? G.Saray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:20
Galatasaray Hull City CANLI İZLE! Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY HULL CITY MAÇI CANLI İZLE

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