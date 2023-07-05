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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar taraftarını heyecanlandıracak bir operasyon peşinde. Bombaları patlatmaya hazırlanan Cimbom, PSG'nin 3 yıldızını birden istiyor. | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 20:25
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Kadrosunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli isimleri transfer etmek için transfer harekatını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Aslan'ın tek hedefi elemeleri aşmak ve gruplara dahil olmak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Sarı-kırmızılılar, özellikle Avrupa'dan gelecek geliri de düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Bu açıdan Galatasaray, Devler Ligi'nde başarılı bir performans göstermek için önemli takviyeler yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Hali hazırda kadrosunda Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Dries Mertens gibi isimleri barındıran Cimbom, yeni dünya yıldızlarını transfer etmek için girişimlere başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Fransız basınından derlediği haberine göre Galatasaraykurmayları, PSG'nin 3 dünya yıldızını da transfer etmek için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

İLK İSİM ICARDI!

Geçtiğimiz sezon Fransız devinden kiralık olarak kadroda dahil edilen Mauro Icardi, performansı ile şampiyonluğun mimarı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

24 maçta 22 gol 7 asiste imza atan Arjantinli golcü, taraftarların aklında adeta iz bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki golcünün tercihi merak konusu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Al Shabab, PSG'ye 20 milyon euroluk teklifte bulunmuş, Icardi'ye ise 2 yıl için 80 milyon euro garanti ücret vereceğini iletti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

PSG, oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Icardi'nin bonservis değeri 19 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Golcü yıldızın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

ORTA SAHAYA PAREDES

Cimbom'un ilgilendiği bir diğer isim Leandro Paredes.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda dikkat çeken yıldız isim, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

İtalyan devinde kiralık olarak forma giyen yıldız orta saha, Torreira'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın transfer edilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Paredes, Juventus forması ile 36 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

29 yaşındaki ön libero 1 gol ve 1 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Arjantinli yıldızın bonservis değeri 12 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

HÜCUMCU BEK BERNAT!

Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen kurmaylar, Icardi ve Paredes'ten sonra Juan Bernat'ı da listesine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Luis Enrique'nin kadro planlamasında yer vermediği 30 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, girişimlere başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Yapılan haberde Bernat için görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

İspanyol sol bek bu sezon PSG forması ile 36 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Bernat bu mücadelelerde 2 gol ve 5 asist üretti.

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