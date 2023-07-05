GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldızı birden istiyor

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Kadrosunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli isimleri transfer etmek için transfer harekatını hızlandırdı.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Aslan'ın tek hedefi elemeleri aşmak ve gruplara dahil olmak.
Sarı-kırmızılılar, özellikle Avrupa'dan gelecek geliri de düşünüyor.
Bu açıdan Galatasaray, Devler Ligi'nde başarılı bir performans göstermek için önemli takviyeler yapacak.
Hali hazırda kadrosunda Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Dries Mertens gibi isimleri barındıran Cimbom, yeni dünya yıldızlarını transfer etmek için girişimlere başladı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Fransız basınından derlediği haberine göre Galatasaraykurmayları, PSG'nin 3 dünya yıldızını da transfer etmek için kolları sıvadı.
İLK İSİM ICARDI!
Geçtiğimiz sezon Fransız devinden kiralık olarak kadroda dahil edilen Mauro Icardi, performansı ile şampiyonluğun mimarı oldu.
24 maçta 22 gol 7 asiste imza atan Arjantinli golcü, taraftarların aklında adeta iz bıraktı.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki golcünün tercihi merak konusu.
Al Shabab, PSG'ye 20 milyon euroluk teklifte bulunmuş, Icardi'ye ise 2 yıl için 80 milyon euro garanti ücret vereceğini iletti.
PSG, oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.
Icardi'nin bonservis değeri 19 milyon euro.
Golcü yıldızın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
ORTA SAHAYA PAREDES
Cimbom'un ilgilendiği bir diğer isim Leandro Paredes.
Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda dikkat çeken yıldız isim, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçirdi.
İtalyan devinde kiralık olarak forma giyen yıldız orta saha, Torreira'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın transfer edilecek.
Paredes, Juventus forması ile 36 maça çıktı.
29 yaşındaki ön libero 1 gol ve 1 asiste imza attı.
Arjantinli yıldızın bonservis değeri 12 milyon euro.
Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
HÜCUMCU BEK BERNAT!
Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen kurmaylar, Icardi ve Paredes'ten sonra Juan Bernat'ı da listesine aldı.
Luis Enrique'nin kadro planlamasında yer vermediği 30 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, girişimlere başladı.
Yapılan haberde Bernat için görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.
İspanyol sol bek bu sezon PSG forması ile 36 maça çıktı.
Bernat bu mücadelelerde 2 gol ve 5 asist üretti.
Tecrübeli futbolcunun bonservis değeri 10 milyon euro.
Bernat'ın sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.