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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar sol kanada takviye kapsamında gündemine Kristoffer Velde'yi aldı. (BJK transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 08:49
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Sol kanat için arayış içinde olan Beşiktaş, daha önce Trabzonspor'un da istediği Kristoffer Velde için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Sabah'ta yer alan habere göre Polonya'nın Lech Poznan takımıyla 2025 aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilk teması kuran siyah-beyazlı yönetim, mali şartlar üzerinden görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal sol kanadını buldu! Kristoffer Velde ilk sırada

Norveç Milli Takımı forması da giyen 23 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu bakması sonrası transfer ön sıraya alındı.

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