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Kampa katılacak

20 gün izin verilen Nicolo Zaniolo, Avusturya’da takımla olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Kampa katılacak

Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle taraftarın gönlüne giren Nicolo Zaniolo, sezon sonu İtalya Milli Takımı'nın yolunu tutmuştu. Ardından 20 gün izin verilen 24 yaşındaki oyuncunun dönüş tarihi belli oldu. Zaniolo, 8 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak yurt dışı kampında takıma katılacak. Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında yer alan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde hücum hattında takımın önemli gol tehditlerinden olacak.

Teklif yağan yıldız için G.Saray, 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini istiyor.

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