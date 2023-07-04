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Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray bir süredir Sassuolo'nun sol beki Rogerio'nun peşinde. Ancak Brezilyalı oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılıların işini zorlaştırıyor. Transferde Cimbom'un çetin rakipleri bulunuyor. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 15:20
Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da pek çok isim gündeme geldi.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Teknik Direktör Okan Buruk, sol bek için 7-8 alternatiflerinin bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Buruk, takip ettikleri isimler arasında Angelino'dan söz etti.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Öte yandan Angelino'nun dışında adı Cimbom'la geçen birçok oyuncu söz konusu.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Onlardan birisi Sassuolo'nun sol beki Rogerio...

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için bir süre önce görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde işi kolay görünmüyor.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Brezilyalı oyuncunun peşinde önemli takımlar var.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Dortmund, Benfica ve Porto, bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Öte yandan Rogerio, İtalyan vatandaşlığına geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Oyuncunun, Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'na davet edilmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Rogerio, Sassuolo'ya 2019 yılında Juventus'tan transfer oldu.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

İtalyan ekibinde geçirdiği 4 senede 156 maça çıkan başarılı futbolcu, 2 gol 9 asist kaydetti.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Rogerio, geçtiğimiz sezon Serie A temsilcisiyle oynadığı 36 maçta 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Rogerio, aynı zamanda Galatasaray'ın futbolcusu Kaan Ayhan'ın eski takım arkadaşı.

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