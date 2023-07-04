Galatasaray'ın işi zora girdi! Rogerio transferinde çetin rakipler

Sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da pek çok isim gündeme geldi.
Sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da pek çok isim gündeme geldi.
Teknik Direktör Okan Buruk, sol bek için 7-8 alternatiflerinin bulunduğunu açıkladı.
Buruk, takip ettikleri isimler arasında Angelino'dan söz etti.
Öte yandan Angelino'nun dışında adı Cimbom'la geçen birçok oyuncu söz konusu.
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için bir süre önce görüşmelere başladı.
Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde işi kolay görünmüyor.
Brezilyalı oyuncunun peşinde önemli takımlar var.
Dortmund, Benfica ve Porto, bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuyla yakından ilgileniyor.
Öte yandan Rogerio, İtalyan vatandaşlığına geçmeye hazırlanıyor.
Oyuncunun, Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'na davet edilmesi bekleniyor.
İtalyan ekibinde geçirdiği 4 senede 156 maça çıkan başarılı futbolcu, 2 gol 9 asist kaydetti.
Rogerio, geçtiğimiz sezon Serie A temsilcisiyle oynadığı 36 maçta 3 asist yaptı.
Rogerio, aynı zamanda Galatasaray'ın futbolcusu Kaan Ayhan'ın eski takım arkadaşı.