Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuştu! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Buruk, takımdaki son durumu merak edilen ve birçok talibi olan Nelsson, Boey ve Zaniolo hakkında konuştu.
İşte o sözler...
Okan Buruk: Çok hızlı bir şekilde başladık. Şampiyonluk kutlamaları çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon.
Şampiyonluğun özgüveni hala üzerimizde. Bu sene çok zor olacak.
Maç sayımız artacak bu yüzden kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz.
Hedefimiz Galatasaray'ı hem oyun olarak, hem sonuç olarak hem de skor olarak en iyisini ortaya koymak.
İyi bir kadro kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 3 kulvarda da başarılı olabilmek.
Kiralık olarak bizde olan ve ayrılan oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Her dakika bir şeyler olabilir. Kampta diğer oyuncularımızı göreceğiz.
Sabırlı olacağız. 25 Temmuz'da ilk maçımıza çıkacağız, bazı transferleri yetiştirmeye çalışacağız. Suudi Arabistan'ın transferleri dengeyi bozuyor.
RASHICA DA BİZİ İSTİYOR!
Rashica'nın kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Takımda kalmasını istiyoruz. O da belli bir süreç alabilir.
Kulüplerin arasındaki anlaşmalar ve rakamlar önemli. Ancak hem biz hem de oyuncu tarafı istiyor.
Şampiyonlar Ligi ilk eleme turunda bizimle beraber olacaklar. Savunma kurgumuzu çok bozmak istemiyoruz.
Üç kulvar nedeniyle zengin bir orta saha oluşturmak istiyoruz. Alternatifli bir kadro istiyoruz.
Luyindama'ya izin verdik 1 hafta, o da takımdan ayrı çalışmalarına devam edecek.