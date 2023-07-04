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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuştu! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde olan Nelsson, Boey ve Zaniolo hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 18:36 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 19:08
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Buruk, takımdaki son durumu merak edilen ve birçok talibi olan Nelsson, Boey ve Zaniolo hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Okan Buruk: Çok hızlı bir şekilde başladık. Şampiyonluk kutlamaları çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Şampiyonluğun özgüveni hala üzerimizde. Bu sene çok zor olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Maç sayımız artacak bu yüzden kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Hedefimiz Galatasaray'ı hem oyun olarak, hem sonuç olarak hem de skor olarak en iyisini ortaya koymak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

İyi bir kadro kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 3 kulvarda da başarılı olabilmek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Kiralık olarak bizde olan ve ayrılan oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Her dakika bir şeyler olabilir. Kampta diğer oyuncularımızı göreceğiz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Sabırlı olacağız. 25 Temmuz'da ilk maçımıza çıkacağız, bazı transferleri yetiştirmeye çalışacağız. Suudi Arabistan'ın transferleri dengeyi bozuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

RASHICA DA BİZİ İSTİYOR!
Rashica'nın kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Takımda kalmasını istiyoruz. O da belli bir süreç alabilir.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Kulüplerin arasındaki anlaşmalar ve rakamlar önemli. Ancak hem biz hem de oyuncu tarafı istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

NELSSON, BOEY VE ZANILO...
Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo bizim için önemli oyuncular. Takımda kalmalarını istiyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Şampiyonlar Ligi ilk eleme turunda bizimle beraber olacaklar. Savunma kurgumuzu çok bozmak istemiyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Üç kulvar nedeniyle zengin bir orta saha oluşturmak istiyoruz. Alternatifli bir kadro istiyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Nelsson, Boey ve Zaniolo...

Luyindama'ya izin verdik 1 hafta, o da takımdan ayrı çalışmalarına devam edecek.

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