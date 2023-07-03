TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan sarı-kırmızılılarda hedef grup aşamasına kalmak.
Hedefini gerçekleştirmek isteyen Cimbom, önemli takviyeler yapmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da birçok isim bu başarının mimarı oldu.
O yıldızlardan birisi Mauro Icardi.
Arjantinli golcü geçen sezon 24 karşılaşmada forma giydi.
30 yaşındaki yıldız isim 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Icardi, bir yıllığına PSG'den kiralanmıştı.
Kiralık süresi sona eren Tangocu, sezonun tamamlanması ile Fransız devine geri döndü.
Performası ile akıllarda iz bırakan Icardi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
Galatasaraylı kurmaylar, yıldız golcünün bonservisini PSG'den almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyordu.
İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Icardi için kesenin ağzını açtı.
Arabisten ekibi PSG'ye 20 milyon euroluk bir bonservis teklifi sundu.
Ayrıca Al Shabab yetkilileri, Icardi'ye 2 sezon için 80 milyon euroluk garanti ücret teklifi yaptı.
Yapılan teklifin ardından Arabistan ekibinin, PSG ve Icardi ile kısa sürede anlaşması ve transferi açıklaması bekleniyor.
Icardi'nin Fransız kulübü ile sözleşmesi Haziran 2024 yılında sona erecek.