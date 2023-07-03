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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye dönmüştü. Suudi Arabistan'dan 25 milyon Euro teklif aldığı iddia edilen Arjantinli yıldıza yapılan yeni teklif dudak uçuklattı. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 19:33
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan sarı-kırmızılılarda hedef grup aşamasına kalmak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Hedefini gerçekleştirmek isteyen Cimbom, önemli takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da birçok isim bu başarının mimarı oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

O yıldızlardan birisi Mauro Icardi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Arjantinli golcü geçen sezon 24 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

30 yaşındaki yıldız isim 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Icardi, bir yıllığına PSG'den kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Kiralık süresi sona eren Tangocu, sezonun tamamlanması ile Fransız devine geri döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Performası ile akıllarda iz bırakan Icardi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Galatasaraylı kurmaylar, yıldız golcünün bonservisini PSG'den almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Icardi için kesenin ağzını açtı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Arabisten ekibi PSG'ye 20 milyon euroluk bir bonservis teklifi sundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Ayrıca Al Shabab yetkilileri, Icardi'ye 2 sezon için 80 milyon euroluk garanti ücret teklifi yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a büyük şok! Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif

Yapılan teklifin ardından Arabistan ekibinin, PSG ve Icardi ile kısa sürede anlaşması ve transferi açıklaması bekleniyor.

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