Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başladı.
Cimbom, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.
Bir yandan ise sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da pek çok bölgeye takviye yapılacağı biliniyor.
Bu bölgelerden birisi ise forvet hattı olarak dikkat çekiyor.
Golcü konusunda pek çok ismi gündemine alan Galatasaray'ın son olarak sürpriz bir isimle ilgilendiği öğrenildi.
O İSİM SHOMURODOV
Bonservisi Roma'da olan oyuncu için temaslar başladı.
İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Galatasaray'ın teklif planı belli oldu.
Sarı kırmızılılar 28 yaşındaki oyuncu için satınalma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği isimde bu transfere sıcak bakıyor.
Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız isim için transferin an meselesi olduğu öğrenildi.
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