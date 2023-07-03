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Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması için yoğun temaslarda bulunan Galatasaray, bir yandan alternatif isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar golcü transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:32
Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başladı.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Cimbom, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Bir yandan ise sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Galatasaray'da pek çok bölgeye takviye yapılacağı biliniyor.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Bu bölgelerden birisi ise forvet hattı olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Golcü konusunda pek çok ismi gündemine alan Galatasaray'ın son olarak sürpriz bir isimle ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

O İSİM SHOMURODOV

Bonservisi Roma'da olan oyuncu için temaslar başladı.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Galatasaray'ın teklif planı belli oldu.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Sarı kırmızılılar 28 yaşındaki oyuncu için satınalma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği isimde bu transfere sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Aranan golcü bulundu

Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız isim için transferin an meselesi olduğu öğrenildi.

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