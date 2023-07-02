Jovic bitiriyor

Forvet transferi için hummalı bir çalışma gerçekleştiren Galatasaray, Luka Jovic transferinde mutlu sona yakın. Sırp yıldızın menajeri Ramadani'yi önceki gün İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılılar, dün bir görüşme gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre; Galatasaray, 26 yaşındaki golcünün bonservisi için masaya 8 milyon euro koydu. Jovic'e de yıllık 2.5 milyon euro önerildi. Ramadani ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi. Taraflar büyük oranda anlaşırken, iş Fiorentina'yı ikna etmeye kaldı. Ramadani, hafta içinde İtalyan ekibiyle görüşüp transferi noktalamaya çalışacak.

Jovic, geçen sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı ve 13 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.