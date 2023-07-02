Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Yaşanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırdı.
Şampiyonluğun ardından sarı kırmızılılar gelecek sezon çalışmalarına hız kesmeden başladı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Yaşanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırdı.
Şampiyonluğun ardından sarı kırmızılılar gelecek sezon çalışmalarına hız kesmeden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanan Cimbom'da bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Gündeme gelen flaş isimlerden birisi ise Portekizli genç yıldız Joao Felix olmuştu.
23 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ı sosyal medyada takibe almış ve bu gelişme sarı kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırmıştı.
Son olarak ise futbolcudan Cimbom'a beklenmeyen haber geldi.
Sarı-kırmızılıların transfer listesine giren Joao Felix'e Paris Saint-Germain de talip oldu.
Fransız ekibinin başına geçmeye hazırlanan Luis Enrique'nin yönetimden Felix'in alınmasını istediği ve transferin kısa süre içinde biteceği belirtildi.
Futbolcunun transfer durumu sarı kırmızılı camia tarafından merakla takip ediliyor.
Joao Felix futbola Porto altyapısında başladı. Ardından Benfica altyapısının yolunu tuttu.
Benfica'da gösterdiği performansla büyük yankı uyandırdı ve 2019 yazında Atletico Madrid'e transfer oldu.
Atletico Madrid'den ise İngiliz ekibi Chelsea'ye kiralık olarak gitti.
Son olarak ise Chelsea'den kulübü Atletico Madrid'e geri döndü.