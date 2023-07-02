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Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transferde gündeme gelen isimlerden birisi de Portekizli genç yıldız Joao Felix olmuştu. Futbolcu ile ilgili son olarak ise sarı kırmızılılara beklenmeyen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 11:31
Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Yaşanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Şampiyonluğun ardından sarı kırmızılılar gelecek sezon çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanan Cimbom'da bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Gündeme gelen flaş isimlerden birisi ise Portekizli genç yıldız Joao Felix olmuştu.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

23 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ı sosyal medyada takibe almış ve bu gelişme sarı kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırmıştı.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Son olarak ise futbolcudan Cimbom'a beklenmeyen haber geldi.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Sarı-kırmızılıların transfer listesine giren Joao Felix'e Paris Saint-Germain de talip oldu.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Fransız ekibinin başına geçmeye hazırlanan Luis Enrique'nin yönetimden Felix'in alınmasını istediği ve transferin kısa süre içinde biteceği belirtildi.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Futbolcunun transfer durumu sarı kırmızılı camia tarafından merakla takip ediliyor.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Joao Felix futbola Porto altyapısında başladı. Ardından Benfica altyapısının yolunu tuttu.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Benfica'da gösterdiği performansla büyük yankı uyandırdı ve 2019 yazında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Atletico Madrid'den ise İngiliz ekibi Chelsea'ye kiralık olarak gitti.

Galatasaray'a Joao Felix transferinde dev engel!

Son olarak ise Chelsea'den kulübü Atletico Madrid'e geri döndü.

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